Após matéria divulgada pelo jornal Folha do Aço, o prefeito Neto (DEM) decidiu por manter Sebastião Leite no Departamento de Iluminação Pública. Segundo informações, o chefe do Executivo escolheu Edmar Borges de Oliveira como responsável pela Manutenção, deixando Leite com o setor de Projetos Especiais.

O engenheiro tem o nome envolvido em uma polêmica com alguns vereadores, que reclamam de sua postura frente ao departamento. Segundo informações, o parlamentar mais ressentido com o tratamento seria Vair Duré (PSC), que teria procurado Leite para tratar de problemas de iluminação em vias públicas.

Outro vereador que teria ficado insatisfeito com o tratamento é Renan Cury (Solidariedade). O estreante na Câmara, aliás, faz parte da base de apoio ao prefeito Neto (DEM).

Foto: reprodução da internet