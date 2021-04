A Polícia Militar prendeu, no fim da tarde desta terça-feira (dia 20), um homem com 16 passagens pela polícia, sendo oito delas por tráfico, e apreendeu diversos materiais do tráfico, no bairro Nova Primavera. Ação da PM aconteceu em uma casa na Rua Alvorada.

Segundo a PM, o homem foi flagrado usando um rádio transmissor em frente à residência. No local, que, segundo os policiais, era utilizado para armazenar material de uma facção criminosa, foram encontrados um colete balístico, dois rádios comunicadores, três bases, um coldre e um cinto de guarnição camuflado. Foto:Polícia Militar