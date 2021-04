A Polícia Federal prendeu, nesta segunda-feira (dia 26), um homem que portava R$ 2 mil em cédulas falsas, sendo 20 notas de R$ 50 e dez notas de R$ 100, adquiridas de uma organização criminosa de outro estado. A ação, parte da Operação Contrafação II, ocorreu em Niterói.

Segundo a PF, as investigações, que contaram com o apoio da Coordenação de Segurança Corporativa dos Correios no Estado do Rio de Janeiro, apontaram que uma remessa de cédulas falsas havia sido enviada a um destinatário em Niterói.

O homem foi encaminhado à Superintendência da Polícia Federal, no Rio de Janeiro, onde ficou preso por porte de moeda falsa.