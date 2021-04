A prefeitura de Barra Mansa divulgou, na noite desta segunda-feira (dia 26), um novo decreto com medidas mais brandas de enfrentamento à Covid-19. Com validade até o dia 2 de maio, o decreto permite o funcionamento de bares e restaurantes até às 23h, mas com a venda de bebidas alcoólicas até às 21h.

As atividades esportivas seguem liberadas no município. Academias e centros esportivos poderão funcionar das 5h às 22h, de segunda a sábado. Todos os estabelecimentos devem seguir com as medidas já conhecidas, como fornecimento de álcool a 70% , aferição de temperatura na entrada, distanciamento de 1,5 m entre frequentadores e clientes, e ocupação de 50%.

Confira o decreto na íntegra: