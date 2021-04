Um homem foi preso na tarde da segunda-feira (dia 26), na Via Dutra, em Piraí, transportando cinco aves silvestres, em um ônibus interestadual. O detido viajava num ônibus de São Paulo com destino a Teixeira de Freitas, na Bahia.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a equipe do Grupo de Operações com Cães vistoriou o ônibus e no interior do veículo foi encontrada, debaixo da poltrona de um dos passageiros, uma gaiola coberta por uma sacola plástica, contendo três pintassilgos e dois papa-capins. Devido às más condições em que eram transportados, três já tinham morrido.

O passageiro foi detido e encaminhado à delegacia de Piraí, onde foi indiciado por crime ambiental. As duas aves que sobreviveram foram encaminhadas para a avaliação de um veterinário de Resende, com apoio do Grupamento Ambiental da Guarda Municipal de Resende e da Agência de Meio Ambiente de Resende. Após receber os cuidados necessários, os pássaros serão devolvidos à natureza.