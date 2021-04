Um jovem de 18 anos, identificado como Gabriel Felipe de Oliveira foi baleado na noite desta segunda-feira (dia 26), na Rua Visconde do Rio Branco, na Água Limpa. Ele teria participado de uma troca de tiros com policiais militares.

Segundo o registro policial, agentes do 28º Batalhão foram ao bairro averiguar denúncia recebida pelo Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp) sobre a presença de homens armados traficando drogas. Chegando ao local informado, eles foram recebidos a tiros.

Ao final do confronto, os policiais fizeram uma varredura e acharam o suspeito ferido no braço. Com ele foram apreendidas uma pistola calibre 9 mm com carregador e sete munições, um rádio de comunicação e um celular. O suspeito foi levado ao Hospital São João Batista sob custódia.

Foto: Polícia Militar