Policiais militares prenderam no final da manhã desta terça-feira (dia 28), na Avenida Sávio Gama, no bairro Niterói, Gabriel Moreira dos Santos, suspeito de participação no assalto a um carro de entrega de uma marca de cigarros, ocorrido momentos antes, no bairro Aero Clube. Ele estava no Corsa placa LNA-7248, onde foram encontrados vários maços de cigarros. Segundo a Polícia Militar, no assalto, além do Corsa, foi utilizada uma motocicleta preta, que não foi localizada.

Avisados do roubo, os policiais iniciaram a mobilização para localizar os criminosos quando viram o Corsa contornando a rotatória próxima do 28º Batalhão de Polícia Militar. Quando viu as viaturas, Gabriel pulou do carro em movimento. O Corsa bateu num poste, enquanto o suspeito correu pela Rua Santa Terezinha. Ele foi preso quando tentava pular o muro de uma casa perto da Escola Estadual Santos Dumont.

No Corsa, os agentes encontraram 5.232 maços de cigarros e seis pacotes grandes de fumo. Gabriel Moreira dos Santos, que não teve a idade informada, é do bairro de Padre Miguel, no Rio de Janeiro. Ele foi apresentado na delegacia de polícia de Volta Redonda.