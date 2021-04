Com aumento da taxa de desemprego, a fome voltou a assolar o cotidiano de muitas famílias. Preocupado com a situação de vulnerabilidade social, o vereador Betinho Albertassi (PSD) apresentou na Câmara, em sessão realizada na terça-feira (dia 27), uma indicação solicitando o 3º turno no Restaurante Popular Diva Cardoso Bartolini, no Aterrado. Na tribuna, o parlamentar destacou que a medida de ofertar jantar a população, visa amenizar o sofrimento das famílias.

Segundo o levantamento do Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia da Covid-19 no Brasil, mais da metade da população não tem certeza se haverá comida suficiente em casa no dia seguinte ou teve que diminuir a quantidade de alimentos. “Vivemos tempos difíceis na economia da nossa cidade com aumento do desemprego. A fome e a miséria batem à porta das casas de muitas famílias e o 3º turno do Restaurante Popular, com a oferta de jantar, amenizará o sofrimento”, declarou o vereador.

A indicação ainda depende de aprovação do prefeito Neto (DEM). Walmir Silva, do Retiro, elogiou a proposta do vereador. “É muito triste saber que alguém dormiu com a barriga vazia”, citou.

De fato a pandemia tem causado um grande impacto na renda de parte da população, principalmente pelos vulnerabilizados socialmente. “O 3º Turno do Restaurante Popular contribuirá com a segurança alimentar de milhares de pessoas, sobretudo nesse momento de crise sanitária e econômica que estamos vivendo”, enfatizou Betinho Albertassi.