A Secretaria de Saúde de Volta Redonda divulgou, na tarde desta sexta-feira (dia 30), mais cinco óbitos em decorrência da Covid-19, elevando o total a 746. Entretanto, segundo o painel de monitoramento do governo estadual, o município já tem 787 vítimas da doença.

Com 27.909 casos confirmados, a cidade está com 86% das UTIs e 74% dos leitos clínicos do SUS ocupados. Já a rede particular, conta com 53% de uso nas UTIs e 41% nas enfermarias.

Volta Redonda continua na Bandeira Laranja da classificação de risco da Secretaria de Estado de Saúde.