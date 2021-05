Uma operação da Polícia Militar, realizada neste sábado (dia 1º), no Roma, em Volta Redonda, resultou na morte de um suspeito de tráfico, na prisão de outro e na apreensão de cerca de 30 kg de cocaína. O nome do suspeito morto não foi revelado, mas a polícia suspeita de que ele seria o gerente do tráfico no local.

Segundo a PM, o confronto ocorreu numa área de mata atrás do condomínio “Minha Casa, Minha Vida, onde os agentes foram averiguar uma denúncia de tráfico de drogas e foram atacados a tiros pelos suspeitos.

Ao fim do confronto, os policiais encontraram um dos homens mortos. Ao lado do corpo, estava uma pistola calibre 9 mm. O segundo suspeito não resistiu a prisão.

No total, os agentes apreenderam 30 kg de cocaína, aproximadamente oito mil pinos vazios, duas balanças digitais, cadernos com anotações do tráfico e 21 folhas contendo etiquetas para embalar a droga. Foto: PM