Com a centralização da vacinação em segunda dose da Coronavac, idosos se aglomeraram na Unidade Básica de Saúde da Família no bairro Santo Agostinho. Muitos deles relataram a reportagem do jornal Folha do Aço estarem na fila desde às 4h da manhã desta segunda-feira (dia 3) para garantir a vacinação, que já está em atraso.

A unidade do bairro Conforto também está vacinando até quando durar o estoque do imunizante e a Secretaria Municipal de Saúde informou que seriam aplicadas nos idosos acima de 73 anos, em atraso com a segunda dose há mais de 28 dias.

Foto: Evandro Freitas