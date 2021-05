A força-tarefa da prefeitura, formada pela Secretaria Municipal de Fazenda (SMF), Vigilância Sanitária, Guarda Municipal (GMVR), e que conta com apoio da Polícia Militar (PM) e do Corpo de Bombeiros, realizou neste fim de semana mais uma operação para garantir o cumprimento das normas de prevenção e combate ao novo coronavírus. Além de orientar os proprietários de estabelecimentos comerciais sobre regras previstas no decreto municipal, os agentes atuaram na dispersão de aglomerações, entre elas em um pagode realizado em via pública, no Bairro Belmonte.

Ao todo, as equipes percorreram 16 bairros: São Luís, Dom Bosco, São Lucas, Belmonte, Jardim Ponte Alta, Aterrado, São Geraldo, Centro, Vila Americana, Colina, Volta Grande, Monte Castelo, Jardim Amália, Vila Santa Cecília, Retiro e Santa Rita do Zarur. Entre as principais ocorrências registradas pelos agentes estão a falta de licença para ocupação de logradouro público com mesas e cadeiras; conforme determina o Código Administrativo Municipal.

Entre as ocorrências, a que aconteceu no domingo (dia 2), quando a força-tarefa, através da Guarda Municipal e Polícia Militar, dispersou a realização de um pagode em via pública do bairro Belmonte, na Avenida Grande Oriente; e a interdição de um estande de vendas no bairro São Luís, no sábado (dia 1º), devido à falta de licença e por funcionar fora do horário permitido pelo Decreto Municipal. A autuação ocorreu através da Ouvidoria da Prefeitura. Já na sexta-feira, houve a dispersão de aglomeração na praça do bairro Jardim Ponte Alta.