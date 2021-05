Volta Redonda ultrapassou, nesta terça-feira (dia 4), a triste marca dos 800 óbitos em decorrência da Covid-19. De acordo com o painel de monitoramento do governo do Estado do Rio, já são 802 vítimas da doença no município. Nos dados da secretaria municipal de Saúde, constam 760 mortes.

Segundo o boletim epidemiológico, a cidade tem 26.770 infectados. 86% das UTIs e 65% das enfermarias públicas estão ocupadas. Na rede privada, o uso de leitos segue com taxas mais baixas: 59% nas UTIs e 37% nos leitos clínicos.