A Polícia Civil de Volta Redonda prendeu nesta terça-feira (dia 4), um homem, identificado como Francisco Paula Julião, de 60 anos, por suspeita de feminicídio. Francisco, que é acusado de matar a ex-namorada, de 46 anos, em 2013, foi localizado em uma fazenda, no distrito de São José do Turvo, em Barra do Piraí.

Segundo o delegado Edézio Ramos, o preso matou sua ex-companheira por não se conformar com o fim do relacionamento. Francisco estava foragido desde o ano do crime e contra ele havia um mandato de prisão preventiva expedido pela 1ª Vara Criminal de Volta Redonda.