Três crianças e duas funcionárias, uma professora e uma agente escolar, foram as vítimas de um ataque a faca, em uma creche, em Saudades, na Zona Oeste de Santa Catarina, nesta terça-feira (dia 4). Após o crime, o suspeito, um jovem de 18 anos, deu golpes de facão contra o próprio corpo e foi levado, em estado gravíssimo, a um hospital da região. Chamada de Aquarela, a escola atende crianças de 6 meses a 2 anos.

Uma professora da escola, que não estava na unidade no momento do ataque, disse que, segundo relatos, funcionárias esconderam os bebês quando o assassino começou o ataque. O prefeito da cidade, Maciel Schneider, chorou ao falar do caso. “A gente nem sabe muito como agir. Também sou um gestor de primeiro mandato, de 35 anos, também tenho filho pequeno. Começa a passar um filme na cabeça da gente.”

A secretária municipal de Educação, Gisela Hermann, afirmou que as cenas no local eram de terror. “Chegamos lá, uma cena de terror. Consegui entrar na escola. Tinha um cara deitado no chão, mas ainda vivo, uma professora morta, uma criança morta também. A sala estava fechada, não deixaram a gente entrar”, contou a uma emissora de TV.

A governadora de Santa Catarina, Daniela Reinehr, decretou luto oficial de três dias. “Manifesto profunda tristeza e presto minha solidariedade. Determinei que o Governo dê todo o amparo necessário às famílias”, escreveu a governadora em uma rede social.