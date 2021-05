As três crianças e as duas funcionárias, uma professora e uma agente escolar, mortas no atentado à creche Aquarela, na cidade de Saudades, no Oeste de Santa Catarina, foram enterradas na manhã desta quarta-feira (dia 5). As três crianças foram sepultadas lado a lado no Cemitério Municipal. A cerimônia começou por volta das 11h.

O velório começou às 23h de terça-feira (dia 4) e ocorreu no Parque de Exposições Theobaldo Hermes. Por volta das 4h desta quarta, familiares e amigos dos mortos fizeram uma pequena celebração. Às 9h, uma missa de corpo presente reuniu várias pessoas no local. Logo depois, os corpos foram levados ao cemitério, localizado a 300 metros de onde foi o velório

A Polícia Civil ainda não sabe o que motivou o atentado, cujo autor é um jovem de 18 anos. Após o crime, ele tentou se suicidar, mas não conseguiu e permanece em estado grave.