A prefeitura de Volta Redonda estendeu para pessoas com mais de 50 anos com comorbidades a vacinação contra a Covid-19. No sistema “drive-thru”, a imunização ocorre até às 16h, na Ilha São João.

A lista de comorbidades do Ministério da Saúde inclui doenças como Anemia Falciforme, Doenças cardíacas, Hipertensão tipo 3 ou com lesão de órgão alvo, Doenças pulmonares crônicas, Neoplasias em químio e/ou radioterapia, Imunossuprimidos, Doentes Renais, Pessoas com deficiência intelectual ou motora graves, todos os tipos de diabetes, Obesidade com IMC > 40, Asma grave, Cirrose hepática, Síndrome de Down e Transtornos do Espectro Autista.

A prefeitura ainda informou que o estoque para a segunda dose da Coronavac para pessoas com mais de 72 anos está esgotado.