Profissionais da Educação receberão o salário antecipado pelo Governo do Estado, nesta sexta-feira (dia 7), com o valor do auxílio-alimentação maior e proporcional à carga horária semanal de trabalho. Desde 2013, o montante de R$ 160 é fixo para todos os profissionais e agora passará para R$ 239,52 (16h semanais) a R$ 598,90 (40h semanais). O investimento anual da Secretaria de Estado de Educação (Seeduc) no benefício será na ordem de R$ 111 milhões.

Outra novidade é que o auxílio será pago por matrícula – desde que não ultrapasse o limite de 40h semanais – e não mais pelo CPF do servidor, o que aumenta os valores no caso de acúmulo de funções. De acordo com o secretário de Estado de Educação, Comte Bittencourt, o reajuste do benefício foi possível graças a uma reorganização das finanças da pasta para a valorização do quadro.

“O auxílio de R$ 160,00, estabelecido em 2013, não havia tido reajustes. Em uma reorganização das finanças da Seeduc, conseguimos gerar uma economia de R$ 110 milhões este ano para que fizéssemos frente a esses profissionais. Esse esforço fiscal teve o apoio direto do governador Claudio Castro e vem na direção de valorizar os servidores da Educação”, afirma.

Veja o quadro com todos os valores para cada carga horária semanal

16h – R$ 239,52

22h – R$ 329,34

25h – R$ 374,25

30h – R$ 449,10

40h- R$ 598,80