Agentes da Polícia Federal, com o apoio da Receita Federal, apreenderam, nesta quinta-feira (dia 6), sete quilos de maconha divididos em seis tabletes, que estavam escondidos na bagagem de um passageiro que desembargou no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio. O homem foi preso em flagrante.

Segundo a PF, com o flagrante os policiais conseguiram prender o destinatário do entorpecente. Ele foi preso em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio.

Os presos foram encaminhados à Delegacia Especial da Polícia Federal no Aeroporto Galeão, onde foram autuados por tráfico de drogas. A pena pode chegar a 15 anos de prisão.