O Volta Redonda foi derrotado por 4 a 1 para o Flamengo no segundo jogo da semifinal do Campeonato Carioca. Com o resultado, o Esquadrão de Aço se despede do Estadual.

O jogo

O Volta Redonda iniciou a partida pressionando o adversário e até conseguiu fazer um gol com João Carlos aos quatro minutos, mas o árbitro da partida anulou o lance marcando impedimento.

Entretanto, foi o Flamengo que conseguiu abrir o placar com Michael, aos 12 minutos. Os donos da casa ainda marcaram mais duas vezes com Gabi, terminando a primeira etapa vencendo por 3 a 0.

Na volta do intervalo, o Flamengo marcou o quarto com Vitinho, aos quatro minutos.

O Volta Redonda tentou diminuir o marcador com Alef Manga, em dois chutes da entrada da área, mas Gabriel Batista fez duas boas defesas, evitando o gol tricolor. Nos acréscimos, o Voltaço conseguiu diminuir o marcador com João Carlos, batendo pênalti. Fim de jogo no Maracanã: Flamengo 4×0 Volta Redonda.