O Goiás divulgou, na noite deste sábado (dia 8), a contratação do atacante Alef Manga, artilheiro do Campeonato Carioca pelo Voltaço, com nove gols. O acerto foi confirmado pelo Esmeraldino logo após a derrota do Volta Redonda para o Flamengo por 4 a 1, que decretou a eliminação do Esquadrão de Aço da competição estadual.

Alef Manga, de 26 anos, foi jogador da base do Santos na mesma época que nomes como Gabigol, Zeca e Thiago Maia. Depois das categorias de base, defendeu diversos clubes até se destacar no Asa de Arapiraca, onde foi escolhido revelação do Campeonato Alagoano em 2019.

O sucesso no Nordeste rendeu passagens por Portuguesa (SP), Resende (RJ) e Coruripe (AL). Neste ano, brilhou no Voltaço atuando pelos lados, quase sempre caindo na direita, e despertou a atenção de clubes pelo pais. Chegou a receber sondagens de clubes da Série A do Brasileiro, mas preferiu acertar com o Goiás.