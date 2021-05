Nesta terça-feira (dia 11), Dom Luiz Henrique celebrou seu segundo ano como bispo da Diocese de Barra do Piraí- Volta Redonda com a Santa Missa na Co-Catedral Nossa Senhora das Graças, em Volta Redonda. A celebração eucarística contou com a presença de alguns representantes do clero e foi aberta ao público por ordem de chegada. Dom Luiz é o oitavo bispo da Diocese e sua nomeação foi em 13 de março de 2019. Além do aniversário de posse, no dia 12, Dom Luiz Henrique também celebra nove anos de ordenação episcopal e no dia 19, comemora seu aniversário natalício

Em suas palavras dom Luiz Henrique agradeceu todo o povo pelas felicitações. “Quero agradecer a todos que tem enviado mensagens, tem rezado por mim e demonstram essa proximidade e apoio na caminhada aqui da nossa igreja particular da Diocese de Barra do Piraí-Volta Redonda. Digo a vocês o quanto estou feliz e realizado nessa missão aqui na Diocese”. Ele ainda completou sua fala compartilhando o quanto a Diocese é receptiva. “O povo de Deus aqui é muito acolhedor e especial. Apesar dos desafios e lutas, posso dizer que sou muito feliz por ser o bispo da Diocese”.

Ainda nesta terça-feira, o bispo diocesano recebeu a 1ª dose da vacina contra a Covid-19, por ser diabético e fazer parte do grupo de risco. A ocasião é importante para ressaltar a importância do incentivo à vacinação. “Agradeço a Deus a oportunidade de poder tomar a 1ª dose da vacina, incentivando a todos a acolherem este sinal da bondade de Deus através da inteligência e ciência em defesa da vida”, salientou o bispo.