Uma má notícia para os consumidores de Volta Redonda. Por 13 votos favoráveis, o plenário da Câmara Municipal de Vereadores aprovou a criação de um novo percentual da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública (Cosip).

A taxa estabelece que no consumo de energia elétrica por mês, os consumidores residenciais serão taxados em 8% do valor pago à concessionária Light. A votação aconteceu na noite desta terça-feira (dia 11)

Foram favoráveis à criação da nova taxa de iluminação os vereadores Cacau da Padaria (MDB), Fábio Buchecha (PSC), Francisco Novaes (PP), Lela (PSD), Paulo Conrado (DC), Vair Duré (PSC), Neném (DEM), Temponi (PTB), Rodrigo Nós do Povo (PL), Pastor Washington (Republicanos), Paulinho AP (DEM), Edson Quinto (PL) e Guilherme Sipe (PP), que acaba de assumir a vaga de Hálison Vitorino, que licenciou-se do cargo na última semana e assumiu a direção administrativa do Hospital São João Batista.

Já os sete parlamentares que se posicionaram contrários foram Betinho Albertassi (PSD), Luciano Mineirinho (PSD), Rodrigo Furtado (PSC), Jari (PSB), Walmir Vitor (PT), Renan Cury (Solidariedade) e Jorginho Fuede (PSDB). O único ausente na sessão foi o vereador Sidney Dinho (Patriota)

Para o comércio, será cobrado 4% na conta de energia do empresário que consumir mais de 800 kwh/mês. Enquanto na indústria 0,8% para consumo superior a 1000 kwh. A cobrança é feita de acordo com a testada – a extensão do terreno em relação à via onde ele fica – registrada no cadastro da prefeitura.

Autor da mensagem aprovada esta noite na Câmara, o prefeito Neto (DEM) argumenta que o atual sistema de iluminação pública tem sido remodelado e gerenciado, mas possui um considerável grau de depreciação das instalações e índices luminotécnicos abaixo dos valores recomendados pelas normas técnicas. “A salvação de Volta Redonda será a arrecadação desse dinheiro, que será só para pagar a iluminação pública”, declarou Neto, ainda na manhã desta terça-feira, em entrevista ao programa Fato Popular.

Confira os valores da contribuição previstos na nova proposta do Cosip:

I – R$ 0,60 por metro linear de testada, para imóveis até 100m de testada;

II – R$ 1,20 por metro linear de testada, para imóveis com mais de 100m de testada;

III – Ficam isentos os imóveis com até 15m de testada;

IV – Para os imóveis com testada para dois ou mais logradouros, aplicar-se-á atestada de maior dimensão.