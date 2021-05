A Secretaria de Saúde de Volta Redonda confirmou, no início da noite desta terça-feira (dia 11), mais oito óbitos em decorrência da Covid-19, elevando o total a 790. De acordo com o painel de monitoramento do governo estadual, a situação é ainda pior: já são 832 vítimas da doença.

Com 27.513 casos confirmados, a Cidade do Aço tem 86% das UTIs públicas ocupadas e 62% das particulares. Já no caso das enfermarias, 76% estão ocupadas no SUS e 34% nos hospitais privados.