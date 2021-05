Uma mulher, identificada como Walesca Carvalho, foi presa na última quinta-feira (dia 13), no bairro Condado, em Paraty. Ela é investigada como suspeita do assassinato de uma adolescente de 15 anos, que vivia com um de seus filhos.

Segundo o delegado Marcelo Haddad, o crime teria sido cometido por vingança, pois a vítima teria denunciado a sogra e os filhos por envolvimento com o tráfico. A menor foi morta no dia 4 de janeiro deste ano.

Ela foi baleada no bairro Condado, chegou a ser socorrida no Hospital Municipal Hugo Miranda, em Paraty, mas não resistiu. Em abril, a Justiça expediu mandado de prisão contra Walesca. O delegado não deu detalhes sobre como as investigações chegaram à mulher.