A Polícia Militar apreendeu um revólver calibre 38 com sete munições, uma granada, 60 papelotes de cocaína e 12 pedras de crack durante uma ação neste domingo (dia 16) em Três Rios. O material, juntamente com R$ 102 em espécie, foi encontrado na Rua Major Vicente Guedes, no Jardim Glória, depois que um suspeito fugiu.

Segundo a PM, policiais foram averiguar denúncia anônima recebida pelo Serviço Reservado, dando conta que um traficante estava no interior de sua residência com uma arma de fogo e drogas, pois teria acabado de sair do “plantão” numa boca de fumo do bairro.

Quando os agentes chegaram ao endereço indicado, numa vila com várias quitinetes, o denunciado fugiu pelos fundos. A arma, as drogas e o dinheiro foram encontrados no caminho percorrido por ele. Todo material foi recolhido e levado à delegacia de Três Rios.