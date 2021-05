A Secretaria de Saúde de Volta Redonda contabilizou, na noite desta sexta-feira (dia 21), mais 14 óbitos em decorrência da Covid-19, elevando o total a 844. Segundo a Pasta, seis destas mortes deveriam ter constado no boletim de quinta-feira (dia 20), por isso foram adicionadas hoje.

Os casos confirmados chegaram a 29.160. As UTIs estão com 88% de ocupação no SUS e 56% nos hospitais privados. Com relação as enfermarias, os índices de ocupação estão mais baixos: são 76% nos hospitais públicos e 39% nos particulares.