A preparação do Volta Redonda para a estreia na Série C do Campeonato Brasileiro segue forte! O Esquadrão de Aço realizou um jogo-treino contra o America na manhã deste sábado (dia 22), no estádio Giulite Coutinho.

Após três tempos de 30 minutos, a atividade terminou empatada em 3 a 3, com gols de MV, Kaio Felipe e Guilherme Eulálio para o Voltaço.

“Foi um jogo-treino com cara de jogo-treino. As duas equipes aproveitaram a atividade para testarem muitas variações táticas. Exemplo disso é que trocávamos os atletas a cada 30 minutos de jogo. Foram dois gols de pênaltis, um para cada lado, dois gols falta, um para cada lado, e dois gols de cruzamentos, também um para cada lado. Não saio satisfeito com o nosso desempenho hoje, observamos alguns pontos que precisamos corrigir, mas teremos ainda esta última semana antes da estreia na Série C para trabalharmos muito fortes, montar uma boa estratégia para que possamos fazer um grande jogo e conquistar um bom resultado diante do Altos-PI”, destacou o comandante Neto Colucci.

A estreia do Volta Redonda na Série C será contra o Altos-PI, no dia 30, às 15h, no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina. Foto: Vinícius Lima/AFC