Angra dos Reis, Barra Mansa e Volta Redonda recebem, na manhã desta segunda-feira (dia 24) remessas do imunizante da Pfizer. As 57.330 doses serão usadas para primeira aplicação e serão distribuídas de forma igualitária entre 19 municípios em todo o estado. A operação de entrega das vacinas acontece por meio de caminhões e três helicópteros, sendo um da Secretaria de Estado de Saúde e dois do Governo do Estado.

A Subsecretaria de Vigilância em Saúde (SVS) ressalta que as vacinas serão entregues à temperatura positiva de 2°C a 8°C, o que garante um prazo máximo de utilização de cinco dias, seguindo as orientações técnicas do fabricante Pfizer/Biontech. Portanto, já havia sido informada aos municípios a necessidade de prévio agendamento e captação dos usuários, conforme os grupos elencados pelo Ministério da Saúde para a campanha e correta utilização. A SVS reforça ainda a importância de se aplicar essa vacina exclusivamente em unidades de saúde, considerando o preparo e a conservação do imunizante.

O Ministério da Saúde enviou ofício aos estados esclarecendo que, de acordo com as novas orientações sobre o armazenamento da vacina e a necessidade de ampliação do calendário vacinal, o imunizante da Pfizer poderá ser distribuído para cidades que estejam a até duas horas e meia de distância da capital. O documento também reforça a importância de as doses serem destinadas a municípios que tiverem recebido a capacitação da Coordenação Geral do Programa Nacional de Imunizações sobre logística e uso dessa vacina, que aconteceu nos dias 17 e 18 de maio.

De acordo com o ofício, a logística de transporte e o armazenamento nas centrais de rede de frio deve ser na faixa de -15°C a -25°C, no período máximo de 14 dias. Já para o armazenamento nas unidades de saúde, as vacinas devem permanecer entre 2°C e 8°C. Nesse caso, o imunizante tem durabilidade de cinco dias. Após aberto, o vidro de seis doses deve ser utilizado integralmente em no máximo seis horas.