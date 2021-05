Uma colisão envolvendo um Chevrolet Spin e uma moto, ocorrida no km 286 da Rodovia Lúcio Meira (BR-393), no Jardim Amália II, neste sábado (dia 22), resultou na morte de um jovem de 24 anos, identificado como Matheus Sobrinho Montes. A colisão aconteceu no trecho de acesso ao bairro. Segundo as informações preliminares, a moto que Matheus dirigia colidiu na lateral do Spin.

No último dia 6 de abril, uma jovem de 21 anos, Gabrielli Silva morreu no Hospital São João Batista, três dias depois de um acidente no mesmo local. Ela estava na carona da moto de seu namorado, Wanderson Silva, de 23 anos, que ficou ferido. A moto também colidiu com um carro. Foto: Redes sociais