A Polícia Civil de Porto Real está investigando um homicídio ocorrido na noite do último domingo (dia 23), num sítio localizado às margens da estrada que liga os distritos de Falcão e Ribeirão de São Joaquim, em Quatis. Álvaro Silva, de 77 anos, foi assassinado com um tiro no peito. O crime foi descoberto quando policiais militares do destacamento de Quatis foram acionados para verificar um veículo em chamas num local ermo da estrada rural. O carro era o Fiat Uno placa LSR-2004.

Eles conseguiram identificar o proprietário, morador do Centro de Quatis, e foram até a casa dele. Lá, foram informados por familiares que ele estava passando o fim de semana no sítio da família.

Acompanhados de parentes do homem, os policiais seguiram para a propriedade rural, que foi encontrada vazia e com a casa toda revirada. Eles então decidiram ir ao sítio vizinho em busca de informações sobre o paradeiro de dele, mas acabaram encontrando o corpo de Álvaro. Para a surpresa dos policiais, o outro sitiante, ao perceber que a PM estava no local, saiu do meio de um matagal e contou o que aconteceu. Segundo o homem, ele estava em seu sítio quando um suspeito encapuzado apareceu e deu um tiro como forma de ameaça para que ele abrisse a porta.

Em seguida, disse ter sido foi obrigado a acompanhar o criminoso até o sítio de Álvaro, onde se encontravam outros dois homens encapuzados. Ainda de acordo com a testemunha, Álvaro tentou pegar uma foice para se defender, quando então foi baleado. Foi neste momento que o homem conseguiu correr e se esconder no mato. Ele estava esperando amanhecer para voltar para casa.

A Polícia Civil acredita em latrocínio, roubo seguido de morte, neste caso, mas está colhendo informações que possam esclarecer de fato a motivação. Até o final desta segunda-feira (dia 24), não havia sido informado o que foi levado do sítio de Álvaro.