O prefeito Tutuca inaugurou na manhã desta sexta-feira (dia 28), o Laboratório Clínico Municipal. Funcionando há seis anos em um local inapropriado na Secretaria Municipal de Saúde, o novo laboratório agora está situado à Rua Bulhões de Carvalho, nº 347, na Casa Amarela. O imóvel, que vai atender cerca de 80 pessoas por dia, homenageou dois funcionários da saúde: Tufic Ganem e Cláudio José Oliveira. Participaram da solenidade de inauguração vereadores, secretários municipais, o secretário estadual de Turismo, Gustavo Tutuca, a deputada federal Rosângela Gomes e representantes do Conselho Municipal de Saúde.

Secretária municipal de Saúde, Giane Gioia afirmou que o novo laboratório dará melhores condições de atendimento para a população. “Quero agradecer a parceria com o Hospital Flávio Leal e a equipe da Secretaria de Saúde pelo empenho e dedicação. Uma equipe de servidores tão competentes e comprometidas que temos aqui. Tenho certeza que os munícipes serão muito bem atendidos. Agradecer também ao Conselho Municipal de Saúde e ao prefeito, por nos apoiar nas nossas solicitações. Vale destacar que todos exames serão feitos no laboratório, apenas alguns exames especiais serão feitos fora da cidade”, frisou Giane.

Gustavo Tutuca destacou a tradição de Piraí na saúde e afirmou que a cidade ainda receberá muitos investimentos na área. “A gente fica feliz de ver uma obra dessa qualidade sendo entregue. O período eleitoral acabou e a gente tem que olhar para frente, não tem essa de ficar vendo obra que é do governo passado. Isso que é importante para a população. É assim que a gente sempre trabalhou, olhando para frente. Tenho certeza que o prefeito Tutuca vai continuar trabalhando. Piraí tem grandes investimentos sendo realizados, principalmente no Hospital Flávio Leal, onde a gente vai expandir o novo Centro de Imagens. Vamos colocar também os leitos de CTI para que população, em parceria com o governo do estado”, ressaltou Gustavo Tutuca, que recebeu o apoio da deputada federal Rosangela Gomes.

“Estamos destinando para Piraí dois consultórios odontológicos. Não tem nada mais gratificante do que entregar uma obra dessa qualidade a população”, completou a parlamentar.

O prefeito Tutuca lembrou que essa foi a primeira inauguração após a sua posse e que o espírito de sua administração é fazer o que é melhor para a população. “Não interessa a mim e nem a nossa equipe quem é o dono da obra, o que interessa é o que a população vai receber de benefício. E essa obra é uma delas. Quando assumimos ela estava em andamento, é um convênio com o governo federal e de uma emenda parlamentar. Hoje estamos entregando um espaço que vai atender melhor a população. Além disso, as novas instalações proporcionarão aos profissionais que ali trabalham um ambiente mais descente e mais tranquilo para desenvolver seu trabalho que, por sinal, é feito por pessoas muito competentes”, finalizou o prefeito.