O Volta Redonda acertou nesta sexta-feira (dia 28), a renovação de contrato do atacante MV. O novo vínculo do jogador com o Esquadrão de Aço irá até o final de 2022. MV chegou ao Volta Redonda no começo do ano para a disputa do Campeonato Carioca. Titular do ataque tricolor, ele já disputou 13 jogos no ano, dando duas assistências.

“Estou muito feliz por renovar com o Volta Redonda e poder continuar construindo a minha história neste grande clube. Sou muito grato a oportunidade que tive de realizar um sonho de disputar uma Série A do Campeonato Carioca, ainda mais sendo titular. Só tenho que agradecer a confiança da diretoria, do Neto e de toda a comissão técnica. Conseguimos fazer uma grande campanha no Carioca, chegando na semifinal, e agora estamos muito focados para buscar este acesso à Série B. Tivemos uma preparação muito forte e vamos com tudo para buscar um resultado positivo diante do Altos, estreando com o pé direito e conquistando pontos fora de casa, o que é muito importante”, destacou.



O vice-presidente Flávio Horta Júnior comemorou a renovação e destacou a importância do MV para o elenco tricolor.

“O MV foi uma contratação que tínhamos uma expectativa muito grande e que foi correspondida à altura. Fez um grande Estadual, foi titular, sendo uma peça fundamental na equipe e estamos muito felizes por esta renovação, porque temos certeza que ele continuará evoluíndo e irá nos ajudar muito na busca pelo acesso à Série B”, afirmou.



Preparação encerrada



O Volta Redonda fez na manhã desta sexta-feira, o seu último treino em casa antes da estreia na Série C do Campeonato Brasileiro. Agora, o Esquadrão de Aço segue para Teresina-PI, onde no domingo (dia 30), enfrenta o Altos-PI, às 15h, no estádio Lindolfo Monteiro. Foto: André Moreira