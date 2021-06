Instalados na Praça Sávio Gama, em frente à prefeitura de Volta Redonda, desde a última quinta-feira (dia 27) após serem alvos de uma ação por reintegração de posse, famílias da “Ocupação pela Paz” relataram o descaso do poder público em relação às solicitações do movimento. De acordo com alguns dos presentes no acampamento, o prefeito Neto (DEM), que em seu quarto mandato (2012-2016) se comprometeu a fornecer moradias dignas para pessoas em estado de vulnerabilidade, ainda não conversou com lideranças da ocupação.

“Eles falam que governam para à população, mas em determinados acontecimentos, como esse aqui em que todos estão precisando de um lar, de um teto, não temos apoio até agora. A gente espera que o prefeito receba nossa comissão e tenha compaixão, pois ele tem o lar dele, a casa dele para morar. É muito triste a pessoa passar chuva, passar sol, sem ter uma casa para morar”, relatou um dos membros da ocupação, que ainda afirmou que a prefeitura se negou a fornecer banheiros químicos para as famílias desabrigadas. “Temos crianças e idosos. Realmente precisamos de um banheiro”.

Um banheiro improvisado foi montado entre plantas da Praça Sávio Gama. Foto: Evandro Freitas.

Além de Neto, os 21 vereadores do Legislativo da Cidade do Aço também são alvos de críticas. Segundo o movimento, nenhum vereador sequer esteve no acampamento para ouvir demandas ou tentar facilitar o diálogo entre a prefeitura e a comissão de lideranças da ocupação. “Qualquer tipo de ajuda é bem-vinda. Se qualquer vereador vir até aqui, nós vamos conversar”, afirmou outra pessoa acampada.

Ainda na última quinta-feira (dia 27), a prefeitura de Volta Redonda enviou servidores da Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac) para realizar o cadastro das famílias em projetos assistências do município, do Estado, e do Governo Federal. O cadastramento foi um pedido da Defensoria Pública da União.

Bispo pode intermediar conversas

O bispo da Diocese Barra do Piraí – Volta Redonda, Dom Luiz Henrique da Silva Brito, se colocou a disposição para intermediar as conversas entre o Palácio 17 de Julho e as lideranças da “Ocupação pela Paz”. O bispo, acompanhado dos padres Rafael Ferreira e Alércio, foi até o acampamento dos desalojados na noite deste domingo (dia 30).