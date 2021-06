A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (Compdec) de Volta Redonda registrou nas últimas 24h deste domingo, dia 30, um volume acumulado de 36,6 mm de chuva na cidade. Nesta segunda-feira (dia 31), foram registrados 10,6 mm até as 9h. O coordenador da Defesa Civil, Rubens Siqueira, informou que, diante das previsões de chuva ao longo da semana, as secretarias e autarquias municipais que compõem o Sistema Municipal de Alerta foram acionadas para estarem preparadas.

“A orientação da Defesa Civil é que ao longo desta semana, a população evite qualquer tipo de escavações que possam potencializar o risco de deslizamento de terra ou de materiais, tanto para logradouro público quanto para trecho entre residências vizinhas”, explicou Rubens.

Nesta segunda-feira, a Defesa Civil registrou alguns pontos isolados de alagamento nos bairros Conforto, Vila Santa Cecília e próximo ao Cemitério Portal da Saudade.

Os motoristas devem continuar atentos ao passarem pela Rua São João, esquina com Rua 154, no bairro Laranjal. As equipes da secretaria de Infraestrutura (SMI) estão realizando reparo no trecho onde houve afundamento da rua no fim de semana. A previsão é de concluir ainda nesta segunda-feira.

No mergulhão da Avenida Radial Leste Radial Leste, onde houve registro de alagamento, os trabalhos de limpeza foram concluídos pela SMI e já foi liberada a passagem de veículos pelo local.

Rubens Siqueira informou que os pilares do trabalho da Defesa Civil são: antecipação, prevenção e preparação para resposta a desastres naturais, além da reconstrução que envolve outros órgãos municipais como Furban (Fundo Comunitário Volta Redonda), Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) e IPPU (Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano).