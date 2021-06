Agentes da Delegacia Especial da Polícia Federal no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio, apreenderam, na noite deste domingo (dia 30), cerca de três quilos e meio de cocaína que estavam escondidos em uma bagagem de um espanhol de 39 anos. Ele tentava embarcar para Lisboa, em Portugal, no momento da prisão.

Segundo a PF, a droga estava disposta em quatro pacotes ocultos em fundo falso da mala. O passageiro recebeu voz de prisão e foi conduzido à Polícia Federal, onde ficou preso em flagrante.

O preso responderá por tráfico internacional de entorpecentes, cuja pena pode chegar a até 15 anos de reclusão. Foto: Polícia Federal