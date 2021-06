O Hemonúcleo de Barra Mansa estará aberto durante o feriado de Corpus Christi na quinta-feira (dia 3). A unidade funcionará das 7h às 11h apenas para coleta de sangue e plaquetas e visa conseguir manter o estoque regularizado. Atualmente, o município precisa de doações de O+.

A coordenadora do Hemonúcleo, Thais Mendes, explicou a necessidade do funcionamento da unidade durante o feriado. “As plaquetas de sangue têm duração de cinco dias, então aquelas que nós coletarmos das bolsas na quarta-feira vão durar somente até domingo. Com isso, a plaqueta será perdida no início da segunda. Caso algum paciente entre sangrando, com dengue ou precise de cirurgia neurológica, nós não vamos conseguir ampará-lo. Por isso abriremos durante o feriado, pois precisamos da coleta das bolsas na quinta-feira para ter plaqueta na segunda”.

Para doar, é necessário ter entre 16 e 69 anos. Para o idoso, a primeira doação deve ser feita até 59 anos, 11 meses e 29 dias. Menor de idade só pode doar mediante autorização dos responsáveis. Deve estar com saúde em dia, pesar no mínimo 50 kg, não ter ingerido bebida alcoólica no mínimo 12 horas antes da doação. Caso tenha feito tatuagem, a pessoa deve aguardar 1 ano após a realização da mesma.

O Hemonúcleo de Barra Mansa fica na Rua Pinto Ribeiro, no Centro, ao lado do hospital Santa Casa.