Uma jovem de 22 anos, identificada como Vitorya Melissa Mota, morreu nesta quarta-feira (dia 2) após ser esfaqueada dentro do Plaza Shopping, no Centro de Niterói.

Segundo as primeiras informações, Vitórya Mota seria amiga de classe do suspeito, identificado como Matheus Santos da Silva no curso técnico de enfermagem e a motivação do crime seria uma paixão não correspondida. Ela chegou a ser socorrida com vida, mas morreu a caminho do hospital.

Na nota, a assessoria do shopping informou que o suspeito foi entregue à polícia pelos seguranças e está preso na 76ª DP (Niterói). A assessoria ainda repudiou o crime e afirmou que irá colaborar com as investigações. Foto: Reprodução