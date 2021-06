O motoboy Ramon de Oliveira Soares, de 23 anos, foi assassinado a tiros na tarde desta quinta-feira (dia 4) , no bairro Roma II, em Volta Redonda. Morador da Rua C, ele estava retornando para casa para almoçar, depois de soltar pipa num campo de futebol do bairro, quando foi surpreendido pelo assassino.

Segundo a Polícia Militar apurou, um homem encapuzado entrou junto com a vítima pelo mesmo portão e efetuou vários disparos, atingindo Ramon com três tiros na cabeça e dois nas costas. Também segundo os policiais que atenderam a ocorrência, o rapaz não tinha envolvimento com nada de ilegal. O corpo de Ramon foi removido no início da noite para o Instituto Médico Legal, em Três Poços.