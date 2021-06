Um motorista de carro de aplicativo foi preso neste domingo (dia 6) na Rua Barão de Santa Cruz, no Centro de Barra do Piraí, quando transportava maconha e cocaína no veículo. A Polícia Militar foi informada que um Fiat Siena a serviço de aplicativo havia saído do bairro São Luiz com uma carga de entorpecentes e conseguiu interceptar o carro.

Ao perceber que seria obrigado a parar, o suspeito, que não teve o nome divulgado, lançou uma sacola pela janela. Na sacola havia cerca de 1 kg e 200 g e 620 g de maconha. O motorista foi conduzido à delegacia de Barra do Piraí, onde ficou preso em flagrante por tráfico de drogas. Foto: Polícia Militar