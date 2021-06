Um psicólogo de Volta Redonda foi sequestrado na noite deste sábado (dia 5), no bairro Laranjal, e foi obrigado pelo criminoso a leva-lo para assaltar uma filial da Drogaria Moderna, no centro da cidade. Após o assalto, ele teve que deixar o bandido no trevo de acesso ao bairro Água Limpa, onde o mesmo fugiu.

Segundo a Polícia Militar, agentes tomaram conhecimento do crime quando passavam pela Rua 154, no Laranjal, e viram um Renault Duster com as mesmas características do veículo usado no assalto, parado em frente a casa da vítima. Neste momento, o psicólogo revelou ter sido sequestrado e obrigado a dirigir para o criminoso. Ele compareceu à delegacia, onde registrou a ocorrência, sendo ouvido e liberado.