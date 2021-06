A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta segunda-feira (dia 7), a Operação Litoral com o objetivo de cumprir mandado de prisão, expedido pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Bangu em desfavor de um dos líderes de organização criminosa com forte atuação no Estado de São Paulo.

De acordo com as investigações, o preso orientava outros membros mais jovens em suas condutas delitivas, além de administrar uma área que alega possuir domínio para a venda de drogas no litoral paulista, onde era intermediador entre os fornecedores da droga e os traficantes da base.

Nos áudios captados, com autorização da justiça, há diálogos com outros integrantes da facção relacionado ao armazenamento e a posse de armas de fogo e munições, além de menção a execução de pessoas, sejam desafetos da organização criminosa, ou mesmo integrantes da mesma aceitos pelo grupo, mas que se desviaram da doutrina imposta.

Através da investigação também foi possível constatar que ele e outros membros por vezes repassam missões para outros faccionados.

Vale destacar que no final do ano de 2020 a Polícia Federal deflagrou a Operação Expurgo visando cumprir 27 mandados de prisão preventiva e dez mandados de busca e apreensão, em seis estados (RJ, SP, PE, MG, PA e MS).

Na ocasião, os mandados também foram expedidos pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Bangu, em investigação sobre as atividades criminosas de lideranças e dos principais integrantes de uma facção do crime organizado que atua em âmbito nacional.