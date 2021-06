Uma ação conjunta das polícias Civil e Militar, na tarde desta terça-feira (dia 8), em Barra do Piraí, resultou na apreensão de um adolescente de apenas 15 anos, envolvido com o tráfico de drogas. Na casa dele, no bairro Coimbra, a polícia apreendeu três pistolas, mais de 500 pinos de cocaína e 200 sacolés de maconha.

O delegado Rodolfo Atala que coordenou a ação, disse que o adolescente era usado para guardar armas e drogas do tráfico, possivelmente vindas do Rio de Janeiro para Barra do Piraí. O caso segue sob investigação.