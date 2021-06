Policiais civis da delegacia Paraty, com apoio de outros do 5º Departamento de Polícia de Área e da Polícia Militar, realizaram nesta terça-feira (dia 8) uma operação para cumprir mandados de prisão contra os suspeitos de envolvimento na morte de Juliana Carlos dos Santos, de 25 anos. A mulher foi morta no mês passado na cidade e teve o corpo esquartejado, carbonizado e enterrado na Praia de Jurumirim. Foram expedidos cinco mandados de prisão para Vara Única de Paraty e quatro foram cumpridos.

Segundo a polícia, durante as investigações os agentes descobriram que o crime foi motivado porque Juliana participou de um baile funk promovido por traficantes na Ilha das Cobras e filmou o ambiente para fazer postagens em seu perfil nas redes sociais. O fato desagradou os criminosos, pois eles entenderam que a jovem estaria divulgando a presença deles para traficantes rivais.

De acordo com os policiais, Juliana foi retirada do baile e levada inicialmente a uma praia, onde teria sido violentada. Em seguida, os criminosos levaram a mulher para a Praia do Jurumirim, onde praticaram o homicídio. O envolvimento dos indiciados foi comprovado pela investigação, apurando que vários dos suspeitos atuam no tráfico de drogas nas localidades da Ilha das Cobras e da Mangueira, onde buscam o domínio do território e vivem em confronto constante com traficantes da facção rival do bairro Pantanal, que possuem ramificações com bandidos dos bairros Areal e Parque Mambucaba, em Angra dos Reis.

Os policiais também apuram o envolvimento de alguns acusados em outros homicídios. Uma das vítimas foi o pré-candidato a vereador Valmir Tenório. Segundo os agentes, o crime teria sido motivado porque o político mantinha um relacionamento amoroso com a ex-mulher de um integrante da facção criminosa de Paraty. Foto: Polícia Civil