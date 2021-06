A Secretaria de Saúde de Volta Redonda contabilizou, no início da noite desta segunda-feira (dia 14), mais sete óbitos em decorrência da Covid-19. Agora, o total de mortes é de 989. De acordo com o painel estadual de monitoramento do coronavírus, já são 996 vítimas da doença na cidade.

O número de pacientes infectados está em 31.333. A ocupação de leitos de UTI estão em 46% na rede pública. Na rede privada, 41% dos leitos de terapia intensiva estão em uso. Já as enfermarias, estão com 45% de ocupação no SUS e 29% nos hospitais particulares.