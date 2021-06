O cantor e compositor de Volta Redonda, Will Quinto, lançou sua sexta música autoral e já pensa em uma turnê. A expectativa do músico é poder fazer shows com canções próprias em meados de 2022. Além de unir todas em um disco até o fim de 2021.

A nova canção “Não Ia te Ligar”, lançada na última sexta-feira (dia 11) é a nova balada romântica do repertório do artista voltarredondense. A letra traz uma pegada de pop, com referência do estilo “lofi”. Segundo o cantor, a música fala do começo de uma relação, em que os dois sabem que já estão gostando um do outro, mas existe o medo de saber o que o outro pensa. “A indecisão de ligar ou não. Porém, um dos dois liga e acaba ficando até tarde. Depois disso se entrega, pois no fundo descobre que é amor. Perfeita para o mês dos namorados. Gostei muito o resultado da música e acho que cabe na playlist de todo mundo. Quem nunca sentiu esse medo no início de um relacionamento. Estou ansioso para sentir o resultado e como as pessoas vão receber essa canção”, disse Will.

Ele revela que já tem mais duas músicas na gaveta que devem ser lançadas em breve. Os ensaios estão acontecendo para a turnê que ele prepara para shows no ano que vem. Agora em julho a música vai ganhar um vídeo clipe. “Essa música merece um clipe. Estou confiante que as pessoas gostem e possam curtir mais essa canção que pega uma temática sempre muito presente na vida de qualquer pessoa”, ressaltou.

Quem quiser ouvir o som basta acessar o link para as plataformas digitais do cantor. Basta clicar aqui para conferir. Se quiser conhecer as outras canções, só entrar nas redes sociais do cantor e aproveitar.

Redes Sociais – https://linktr.ee/WillQuinto

Plataformas Musicais: https://ampl.ink/4oOml