Um homem, identificado como Ademir da Silva, de 43 anos, foi assassinado na noite deste sábado (dia 12), no Centro de Barra Mansa. O crime ocorreu na Rua Jorge Lóssio.

Segundo a Polícia Militar, o socorro chegou a ser acionado, mas Ademir já estava morto. A perícia constatou que ele havia sido baleado no rosto.

De acordo com os policiais que atenderam a ocorrência, quatro estojos calibre 9 milímetros foram recolhidos no local do crime. Ainda não foram identificados suspeitos do crime.