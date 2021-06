A delegacia de Barra do Piraí indiciou os organizadores de uma festa clandestina, seguida de show, realizada no fim de semana em uma casa de eventos na Rua 4, no distrito da Califórnia. Policiais militares e guardas municipais conseguiram dispersar mais de 1.500 pessoas que estavam no local, provocando aglomeração. O dono da casa de shows não foi localizado, mas, mesmo assim, foi autuado por descumprir a medida sanitária que proíbe aglomerações e está sujeito a multas e outras sanções.

Foram levados para a delegacia o DJ e o produtor do evento, que responderão também por descumprimento de decreto municipal. O delegado titular de Barra do Piraí, Rodolfo Atala, disse que o delito consistiu em infringir determinação do poder público destinada a impedir a introdução ou propagação de doença contagiosa.

Já o comandante da Guarda Municipal de Barra do Piraí, Enoch Sacchi de Mello, disse que policiais militares pediram apoio aos guardas. Segundo ele, foi necessário utilizar bombas de efeito moral para dispersar a multidão que estava no local, porque alguns participantes tentaram resistir à ação.