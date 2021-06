Dois homens, que seriam gerentes do tráfico no bairro Ilha Parque, foram presos na tarde desta terça-feira (dia 15), em Volta Redonda. A prisão ocorreu na Ladeira 6 do Morro da Harmonia, no bairro Santo Agostinho. Com um dos suspeitos, a Polícia Militar encontrou uma pistola calibre 380 com carregador e nove munições.

Segundo a PM, agentes foram até o local averiguar a informação de que dois suspeitos de uma tentativa de homicídio ocorrida na semana passada estavam escondidos em uma residência. Ao perceber que a casa estava cercada, um dos suspeitos, que portava a pistola, tentou fugir, mas foi capturado. O outro se entregou sem reagir.

Além da arma, a PM encontrou com eles 15 cigarros de maconha e uma réplica de pistola. Todo o material foi levado à delegacia de Volta Redonda. Foto: Polícia Militar