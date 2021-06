A Câmara de Volta Redonda rejeitou, por 19 votos contrários, o requerimento que pedia a abertura do processo de cassação do mandato do vereador Hálison Vitorino (PP). A votação aconteceu na sessão ordinária da noite desta terça-feira (dia 15).

O plenário do Poder Legislativo seguiu recomendação do parecer da Procuradoria-Geral da Câmara, concluindo que a licença de Hálison para assumir a direção-administrativa do Hospital São João Batista não feriu a Lei Orgânica do Município.

O requerimento havia sido protocolado na secretaria da Câmara Municipal, no dia 24 de maio, pelo suplente do PP, Guilherme de Souza Policarpo, o Guilherme Sipe, que ocupou o cargo durante o afastamento de seu companheiro de partido. A primeira passagem de Sipe pelo Legislativo foi curta, durando pouco mais do que duas semanas. Tempo suficiente, porém, para o estreante no parlamento volta-redondense participar da polêmica aprovação da nova alíquota da taxa de iluminação pública.

Ao final da votação desta terça-feira, Hálison agradeceu aos demais vereadores e disse “que ingressou na vida pública dentro do HSJB”.

Conforme determina o regimento interno, o presidente da Câmara, Nilton Alves Farias, o Neném (DEM), não precisou votar. O vereador Vair Duré (PSC) foi o único parlamentar ausente na plenária.